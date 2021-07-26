، "كورونا" ينهش الإيرانيين ويصيب 31.814 خلال 24 ساعة ،

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تخطى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران عتبة 30 ألف إصابة للمرة الأولى، اليوم الإثنين، في ثاني حصيلة قياسية خلال أقل من أسبوع.
وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 31.814 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 322 وفاة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وارتفعت الحصيلة الرسمية للجائحة في إيران، بذلك إلى 89.122 وفاة من أصل 3.723.246 إصابة، علماً بأن مسؤولين محليين الخليج 365 أن أقروا بأن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.
وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة اليوم هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020.
وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.
"كورونا" ينهش الإيرانيين ويصيب 31.814 خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-26
تخطى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران عتبة 30 ألف إصابة للمرة الأولى، اليوم الإثنين، في ثاني حصيلة قياسية خلال أقل من أسبوع.
وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 31.814 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 322 وفاة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وارتفعت الحصيلة الرسمية للجائحة في إيران، بذلك إلى 89.122 وفاة من أصل 3.723.246 إصابة، علماً بأن مسؤولين محليين الخليج 365 أن أقروا بأن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.
وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة اليوم هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020.
وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
03:05 PM
الحصيلة الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد
تخطى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران عتبة 30 ألف إصابة للمرة الأولى، اليوم الإثنين، في ثاني حصيلة قياسية خلال أقل من أسبوع.
وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 31.814 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 322 وفاة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وارتفعت الحصيلة الرسمية للجائحة في إيران، بذلك إلى 89.122 وفاة من أصل 3.723.246 إصابة، علماً بأن مسؤولين محليين الخليج 365 أن أقروا بأن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.
وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة اليوم هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020.
وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.
، "كورونا" ينهش الإيرانيين ويصيب 31.814 خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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