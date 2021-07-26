، مصر تضيف ميداليتين لحصيلة العرب في أولمبياد طوكيو ،

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حققت مصر ميداليتين برونزيتين في منافسات التايكوندو اليوم بأولمبياد طوكيو، حيث حققت "هدايا ملاك" لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020.
ونجحت اللاعبة المصرية في الفوز على الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحصد أول ميدالية مصرية في طوكيو.
وبعدها بدقائق فاز المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية أيضاً في وزن أقل من 80 كغ في التايكواندو بعد فوزه على منافسه من النرويج.
صباح اليوم أهدى بطل الرماية الكويتي عبدالله الرشيدي، العرب، ثالث ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.
وحقق "الرشيدي" برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية التي أقيمت الاثنين، ليزيد الحصيلة العربية إلى 3 ميداليات.
ومن جهة أخرى، ضَمِن الأردني صالح الشرباتي، ميدالية عربية جديدة ببلوغه نهائي منافسات التايكوندو في وزن تحت 80 كلغ ضمن أولمبياد طوكيو 2020.
وكان بطل السباحة التونسي أحمد الحفناوي، قد حصد أول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو؛ بينما حصد مواطنه خليل الجندوبي فضية في التايكوندو.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 03:41 PM
في لعبة التايكوندو عبر اللاعبة هدايا ملاك واللاعب سيف عيسىمصر تضيف ميداليتين لحصيلة العرب في أولمبياد طوكيو
حققت مصر ميداليتين برونزيتين في منافسات التايكوندو اليوم بأولمبياد طوكيو، حيث حققت "هدايا ملاك" لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020.
ونجحت اللاعبة المصرية في الفوز على الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحصد أول ميدالية مصرية في طوكيو.
وبعدها بدقائق فاز المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية أيضاً في وزن أقل من 80 كغ في التايكواندو بعد فوزه على منافسه من النرويج.
صباح اليوم أهدى بطل الرماية الكويتي عبدالله الرشيدي، العرب، ثالث ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.
وحقق "الرشيدي" برونزية الاسكيت ضمن منافسات الرماية التي أقيمت الاثنين، ليزيد الحصيلة العربية إلى 3 ميداليات.
ومن جهة أخرى، ضَمِن الأردني صالح الشرباتي، ميدالية عربية جديدة ببلوغه نهائي منافسات التايكوندو في وزن تحت 80 كلغ ضمن أولمبياد طوكيو 2020.
وكان بطل السباحة التونسي أحمد الحفناوي، قد حصد أول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو؛ بينما حصد مواطنه خليل الجندوبي فضية في التايكوندو.
، مصر تضيف ميداليتين لحصيلة العرب في أولمبياد طوكيو ،
المصدر : الخليج 365
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