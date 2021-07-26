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اندلعت مواجهات، اليوم (الاثنين) أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ما أغرق البلاد في أزمة دستورية بعد أشهر من الصراعات السياسية.
ومنع المئات من مناصري "سعيّد" مؤيدي النهضة من الاقتراب من زعيمهم "الغنوشي" الموجود داخل سيارة أمام البرلمان، وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، في مظهر على تصاعد الاحتقان في الشارع التونسي، وفقاً لـ"فرانس 24".
ومُنع "الغنوشي" المعتصم منذ ساعات داخل سيارة سوداء اللون أمام أبواب البرلمان الموصدة من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى.
وأعلن "سعيّد" تجميد أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار قال: "إنه كان يُفترض أن يتخذه منذ أشهر".
وفي سياق من الاستياء الشديد من الحكومة على خلفية إدارتها للأزمة الاجتماعية والصحية، قرر الرئيس أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 03:29 PM
منع أنصار "الغنوشي" من الاقتراب منهالاحتقان يتصاعد .. تراشق بالحجارة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس التونسي
اندلعت مواجهات، اليوم (الاثنين) أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ما أغرق البلاد في أزمة دستورية بعد أشهر من الصراعات السياسية.
ومنع المئات من مناصري "سعيّد" مؤيدي النهضة من الاقتراب من زعيمهم "الغنوشي" الموجود داخل سيارة أمام البرلمان، وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، في مظهر على تصاعد الاحتقان في الشارع التونسي، وفقاً لـ"فرانس 24".
ومُنع "الغنوشي" المعتصم منذ ساعات داخل سيارة سوداء اللون أمام أبواب البرلمان الموصدة من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى.
وأعلن "سعيّد" تجميد أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار قال: "إنه كان يُفترض أن يتخذه منذ أشهر".
وفي سياق من الاستياء الشديد من الحكومة على خلفية إدارتها للأزمة الاجتماعية والصحية، قرر الرئيس أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
، الاحتقان يتصاعد .. تراشق بالحجارة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس التونسي ،
المصدر : الخليج 365
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