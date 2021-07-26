السعودية | “الصحة” تسجل 12 وفاة و1252 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 519395 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8179 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1299 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 500428 حالة، لافتة إلى أن هناك 10788 حالة نشطة حالياً، من بينها 1424 حالة حرجة.