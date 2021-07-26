شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 265 منشأة غير ملتزمة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 5921 جولة رقابية على المنشآت التجارية شملت المجمعات والأسواق التجارية ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وكذلك التحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والضرورية.

وأسفرت هذه الجولات عن مخالفة 265 منشأة غير ملتزمة، فيما تواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنع دخول غير الملتزمين بالكمامة، وبمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق توكلنا، وتأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.