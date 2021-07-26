شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بعمل المصانع وفق المعايير البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية للحد من أي مظاهر للتلوث البيئي ،وأكد على ضرورة العمل وفق معايير تضمن الحفاظ على المعايير البيئية ومنع اية ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة الداخلية والخارجية للمصانع لتعزيز المحافظة على البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية.

جاء ذلك خلال تكريم سموه بديوان الامارة اليوم الإثنين المصانع الفائزة بجائزة "المصنع المثالي" التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة والهادفة إلى الالتزام بالبيئة والحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمصانع والحد من التلوث.

وقام سموه بتكريم 6 مصانع مثالية وهي : الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة مصنع الدمام "بيبسكو"، شركة ان او في العربية السعودية المحدودة، الشركة السعودية لصناعة الورق " ورق"، مصنع شركة المخاليط العلفية السعودية المحدودة، مصنع مران للصناعة، مكتب الطاقة الخليجية للاستشارات البيئية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة المهندس طلال الرشيد عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته ودعمه للفائزين وللبرامج التي تساهم في الحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة للأجيال القادمة، وأشار إلى أن كافة المصانع التي تم اختيارها ملتزمة بحماية البيئة ودعم مبادرات الطاقة المتجددة النظيفة.

واضاف الرشيد انه وقع الاختيار على المصانع الستة بعد تنظيم زيارات متخصصة وميدانية والتعرف على جهود السلامة البيئية فيها وتقييمها بالإضافة لتزويدها بعدد من التوجيهات المتعلقة بالسلامة البيئية.