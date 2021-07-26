شكرا لقرائتكم الأفواج الأمنية تضبط 119 كلغم من الحشيش المخدر بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26
وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت – بفضل الله – من ضبط (119) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
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الأفواج الأمنية تضبط 119 كلغم من الحشيش المخدر بعسير
متابعات الخليج 365 - واس
نجحت دوريات الأفواج الأمنية في ضبط (119) كلغم من الحشيش المخدر بمنطقة عسير
تفاصيل عمليات الأفواج الأمنية
وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت – بفضل الله – من ضبط (119) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.
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