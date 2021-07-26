الأفواج الأمنية تضبط 119 كلغم من الحشيش المخدر بعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - واس

نجحت دوريات الأفواج الأمنية في ضبط (119) كلغم من الحشيش المخدر بمنطقة عسير

تفاصيل عمليات الأفواج الأمنية

وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت – بفضل الله – من ضبط (119) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.

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