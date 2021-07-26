حساب المواطن : 4 قنوات لخدمتكم والرد على استفساراتكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على وجود 4 قنوات للتواصل مع المستفيدين والرد على استفساراتهم داعيًا من يواجهون مشكلة إلى التواصل مع البرنامج عبر أي من هذه القنوات.

وقال البرنامج إنه يمكن التواصل معه عن طريق البوابة الإلكترونية على الإنترنت أو عبر رقم حساب متابعات الخليج 365 الموحد 19912 أو عبر خدمة المستفيدين عبر تويتر أو خدمة صوتك مسموع.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



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