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أحزمة الضباب تعانق قمم جبال منطقة الباحة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

أحزمة الضباب تعانق قمم جبال منطقة الباحة

ملاذ الباحثين عن الأجواء الرائعة في حر الصيف

متابعات الخليج 365 - واس

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم جبال السروات .

الضباب يجذب المصطافين والمتنزهين

والتقطت عدسة “واس”, عددا من مشاهد طبيعة المنطقة وهي مرتدية أحلى الحلل، وتوافد أهالي المنطقة والمصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة إلى المتنزهات والحدائق العامة، وذلك لقضاء أوقات ممتعة، وسط الضباب على قمم جبال الباحة.

الضباب

 

الباحة موطن الجمال والتراث

وتعد منطقة الباحة موطنًا للجمال والسياحة والتراث، وملاذ الباحثين عن الأجواء الرائعة في حر الصيف، لتميزها بالمناخ الجبلي المعتدل والطقس الممطر والضبابي الذي يجذب الزوار من جميع أنحاء المملكة في أيقونة سياحية طبيعية لا مثيل لها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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