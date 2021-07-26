نائب أمير الشرقية يتابع جهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين أمين المنطقة المهندس فهد الجبير.

جهود الأمانة الرقابية والميدانية

وأطلع سموه على إيجاز عن جهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال الفترة الماضية، مقدمًا شكره لكافة منسوبي الأمانة على جهودهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، داعيًا سموه لمواصلة الجهود واستمراريتها.

دعم نائب أمير الشرقية المتواصل

من جانبه، أعرب المهندس الجبير عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لجهود الأمانة، وتوجيهاته السديدة، مؤكدًا أن الأمانة تواصل جهودها التنموية والرقابية والتوعوية، بما يرفع من مستوى الخدمات ومعدلات جودة الحياة.



شارك الخبر