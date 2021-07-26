أمير الشرقية يكرّم 6 مصانع الأكثر التزامًا بالاشتراطات البيئية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بالتزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية للحد من أي مظاهر للتلوث البيئي، وأكد على ضرورة العمل وفق معايير تضمن الحفاظ على المعايير البيئية ومنع أية ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة الداخلية والخارجية للمصانع لتعزيز المحافظة على البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية.

جاء ذلك خلال تكريم سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين المصانع الفائزة بجائزة “المصنع المثالي” التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة والهادفة إلى الالتزام بالبيئة والحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمصانع والحد من التلوث.

تكريم المصانع المثالية

وقام سموه بتكريم 6 مصانع مثالية وهي: الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة مصنع الدمام “بيبسكو”، شركة إن أو في العربية السعودية المحدودة، الشركة السعودية لصناعة الورق ” ورق”، مصنع شركة المخاليط العلفية السعودية المحدودة، مصنع مران للصناعة، مكتب الطاقة الخليجية للاستشارات البيئية.

دعم أمير الشرقية للقطاع الصناعي

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة المهندس طلال الرشيد عن شكره لسمو أمير الشرقية لرعايته ودعمه للفائزين وللبرامج التي تساهم في الحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة للأجيال القادمة، وأشار إلى أن كافة المصانع التي تم اختيارها ملتزمة بحماية البيئة ودعم مبادرات الطاقة المتجددة النظيفة.

وأضاف الرشيد أنه وقع الاختيار على المصانع الستة بعد تنظيم زيارات متخصصة وميدانية والتعرف على جهود السلامة البيئية فيها وتقييمها بالإضافة لتزويدها بعدد من التوجيهات المتعلقة بالسلامة البيئية.



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