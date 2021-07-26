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ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مناطق عدة.
وأوضح المركز أن هذه الفرصة لهطول الأمطار تشمل مناطق "عسير، الباحة، جازان ونجران".
وأشار إلى أن تأثير هذه الحالة يمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 02:57 PM
بما يشمل عسير والباحة وجازان ونجران ويمتد لمرتفعات مكة والمدينة"الأرصاد": احتمال استمرار الأمطار على مناطق عدة حتى نهاية الأسبوع
ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مناطق عدة.
وأوضح المركز أن هذه الفرصة لهطول الأمطار تشمل مناطق "عسير، الباحة، جازان ونجران".
وأشار إلى أن تأثير هذه الحالة يمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
، "الأرصاد": احتمال استمرار الأمطار على مناطق عدة حتى نهاية الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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