- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد العيسى، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالقريات سالم الشراري، ووسط إجراءات احترازية وتنظيمية، استضافت لجنة الثقافة والفنون بالقريات وبالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية مسرحية "شباب في ورطة" على مسرح مركز التنمية بالمحافظة، من تأليف محمد العفر وإخراج عبدالقادر المرعي.
وناقشت المسرحية التي شارك في تمثيلها: محمد العفر، وعبدالقادر المرعي، ونضال الدريويش، وعبدالعزيز الصخري، وأحمد الدهام، وحسن المعيرفي، في ثلاثة فصول مواضيع اجتماعية بقالب كوميدي، حول التعصب الرياضي والصداقة والمسؤولية لدى الشباب حيث شهدت المسرحية تفاعل الحضور، كما شملت معرضًا للفن التشكيلي المصاحب بمشاركة فنانين وفنانات من خلال لوحات مميزة.
وقال رئيس لجنة الثقافة والفنون بالقريات أحمد الشراري: "إن إقامة مسرحية شباب في ورطة بالقريات هي بداية عودة المسرحيات في المحافظة بعد غياب طويل، وتأتي هذه المسرحية ضمن تنوع الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالثقافة والفنون، والقادم أجمل لتنوع الفعاليات، ومثل هذه الأنشطة والبرامج جاءت بدعم مستمر من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وخالد العيسى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف.
وسط إجراءات احترازية.. "ثقافة وفنون القريات" تنظم مسرحية "شباب في ورطة"عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2021-07-26
بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد العيسى، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالقريات سالم الشراري، ووسط إجراءات احترازية وتنظيمية، استضافت لجنة الثقافة والفنون بالقريات وبالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية مسرحية "شباب في ورطة" على مسرح مركز التنمية بالمحافظة، من تأليف محمد العفر وإخراج عبدالقادر المرعي.
وناقشت المسرحية التي شارك في تمثيلها: محمد العفر، وعبدالقادر المرعي، ونضال الدريويش، وعبدالعزيز الصخري، وأحمد الدهام، وحسن المعيرفي، في ثلاثة فصول مواضيع اجتماعية بقالب كوميدي، حول التعصب الرياضي والصداقة والمسؤولية لدى الشباب حيث شهدت المسرحية تفاعل الحضور، كما شملت معرضًا للفن التشكيلي المصاحب بمشاركة فنانين وفنانات من خلال لوحات مميزة.
وقال رئيس لجنة الثقافة والفنون بالقريات أحمد الشراري: "إن إقامة مسرحية شباب في ورطة بالقريات هي بداية عودة المسرحيات في المحافظة بعد غياب طويل، وتأتي هذه المسرحية ضمن تنوع الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالثقافة والفنون، والقادم أجمل لتنوع الفعاليات، ومثل هذه الأنشطة والبرامج جاءت بدعم مستمر من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وخالد العيسى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
02:13 PM
مواضيع اجتماعية بقالب كوميدي حول التعصب الرياضي والصداقة والمسؤولية لدى الشباب
بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد العيسى، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالقريات سالم الشراري، ووسط إجراءات احترازية وتنظيمية، استضافت لجنة الثقافة والفنون بالقريات وبالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية مسرحية "شباب في ورطة" على مسرح مركز التنمية بالمحافظة، من تأليف محمد العفر وإخراج عبدالقادر المرعي.
وناقشت المسرحية التي شارك في تمثيلها: محمد العفر، وعبدالقادر المرعي، ونضال الدريويش، وعبدالعزيز الصخري، وأحمد الدهام، وحسن المعيرفي، في ثلاثة فصول مواضيع اجتماعية بقالب كوميدي، حول التعصب الرياضي والصداقة والمسؤولية لدى الشباب حيث شهدت المسرحية تفاعل الحضور، كما شملت معرضًا للفن التشكيلي المصاحب بمشاركة فنانين وفنانات من خلال لوحات مميزة.
وقال رئيس لجنة الثقافة والفنون بالقريات أحمد الشراري: "إن إقامة مسرحية شباب في ورطة بالقريات هي بداية عودة المسرحيات في المحافظة بعد غياب طويل، وتأتي هذه المسرحية ضمن تنوع الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالثقافة والفنون، والقادم أجمل لتنوع الفعاليات، ومثل هذه الأنشطة والبرامج جاءت بدعم مستمر من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وخالد العيسى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف.
، وسط إجراءات احترازية.. "ثقافة وفنون القريات" تنظم مسرحية "شباب في ورطة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وسط إجراءات احترازية.. "ثقافة وفنون القريات" تنظم مسرحية "شباب في ورطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.