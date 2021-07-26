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يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اتفاقاً ينهي رسمياً المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بختام 2021، بعد أكثر من 18 عاماً على إرسال القوات الأمريكية إلى البلاد.
ويجتمع "بايدن" و"الكاظمي" في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما، ضمن حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح مسؤول كبير في إدارة "بايدن"، أنه سيصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 02:43 PM
بعد 18 عاماً على إرسالها"بايدن" و"الكاظمي" يوقعان اتفاقاً ينهي المهام القتالية للجيش الأمريكي في العراق
يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اتفاقاً ينهي رسمياً المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بختام 2021، بعد أكثر من 18 عاماً على إرسال القوات الأمريكية إلى البلاد.
ويجتمع "بايدن" و"الكاظمي" في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما، ضمن حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح مسؤول كبير في إدارة "بايدن"، أنه سيصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق.
، "بايدن" و"الكاظمي" يوقعان اتفاقاً ينهي المهام القتالية للجيش الأمريكي في العراق ،
المصدر : الخليج 365
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