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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5.256 مركبة هوندا "ACCORD / CIVIC / HR-V / PILOT / CR-V / CITY / ODYSSEY" 2019 – 2020؛ لخلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.
المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هونداصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-26
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5.256 مركبة هوندا "ACCORD / CIVIC / HR-V / PILOT / CR-V / CITY / ODYSSEY" 2019 – 2020؛ لخلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
01:10 PM
لخلل في مضخة الوقود ودعت للتواصل مع الشركة لاستبدالها مجانًا
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5.256 مركبة هوندا "ACCORD / CIVIC / HR-V / PILOT / CR-V / CITY / ODYSSEY" 2019 – 2020؛ لخلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.
، المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا ،
المصدر : الخليج 365
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