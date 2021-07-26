، المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لخلل في مضخة الوقود ودعت للتواصل مع الشركة لاستبدالها مجانًا

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5.256 مركبة هوندا "ACCORD / CIVIC / HR-V / PILOT / CR-V / CITY / ODYSSEY" 2019 – 2020؛ لخلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.