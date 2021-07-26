شكرا لمتابعة خبر عن جراح يستخدم علاقة ملابس لإجراء عملية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكن البروفيسور خالد العتيبي، من مساعدة الكثير من المرضى في العالم، حيث حصل على الزمالة في المسالك البولية في عام 1996م، وسجل اسمه كأول جراح يجري جراحة أورام الكلى بالمناظير في الشرق الأوسط.

واستخدم العتيبي علاقة ملابس معدنية، بعد إزالة غلافها البلاستيكي وتعقيمها، وتحويلها إلى أداة جراحية في أحد المستشفيات في المواقع.

وذكر تقرير تلفزيوني لإجراء جراحة تطوعية لعدم وجود أداة لاستخدامها في جراحة المناظير، مما استدعى استخدام هذه الأداة لإتمام العملية بنجاح، وفقا لـ العربية.

وقال الطبيب: "كنت أعمل قسطرة غسيل كلوي في أحد المواقع النائية في السعودية، واضطررت لتعقيم علاقة ملابس وتمديدها، لتكون مشابهة للجهاز بسبب عطل في جهاز المنظار أثناء العملية، وتم استخدامها بنجاح، وتم إنقاذ المريض بدلاً من إلغاء العملية.