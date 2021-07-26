شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يجعل من مزارعه وأملاكه مزارا سياحيا في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

قرر مواطن تحويل مزارعه وأملاكه في الباحة، لتكون مزارًا سياحيًا وذلك برًا بوالديه.

فتح المواطن "عبدالله المداني" أبواب مزرعته أمام الزوار، على مساحة تقدر بنحو 6000 متر مربع.

وقال لقناة " الإخبارية ": أوقفت المزرعة بكل ما تحويه من ثمار وطيور وأنعام لتكون صدقة جارية على والديّ.

وأضاف: الإقبال كبير جدًا، وأقل يوم استقبلنا خلاله حوالي 180 زائرًا، وفي بعض الأحيان تخطى العدد 675 فردًا.