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مواطن يجعل من مزارعه وأملاكه مزارا سياحيا في الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

قرر مواطن تحويل مزارعه وأملاكه في الباحة، لتكون مزارًا سياحيًا وذلك برًا بوالديه.

فتح المواطن "عبدالله المداني" أبواب مزرعته أمام الزوار، على مساحة تقدر بنحو 6000 متر مربع.

وقال لقناة " الإخبارية ": أوقفت المزرعة بكل ما تحويه من ثمار وطيور وأنعام لتكون صدقة جارية على والديّ.

وأضاف: الإقبال كبير جدًا، وأقل يوم استقبلنا خلاله حوالي 180 زائرًا، وفي بعض الأحيان تخطى العدد 675 فردًا.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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