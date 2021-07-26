شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأرصاد": انحصار الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، على انحصار الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأوضح مختص التوقعات في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، أن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم أن تنحصر الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية على مرتفعات منطقة عسير وكذلك الحال على منطقة جازان.

وأشار عقيل العقيل، إلى أن يبقى الطقس حار على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وقد تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية وأجواء حارة على منطقة الرياض مع نشاط في الرياح فيما يعرف محليا بالبوارح الشمالية الشرقية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، فيما من المتوقع إثارة الأتربة والغبار على الطريق الساحلي السريع الرابط ما بين مكة المكرمة حتى منطقة جازان.