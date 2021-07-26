شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحياة الفطرية" : مقطع صيد الضباب قديم وتم القبض على المخالف حينها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، أن مقطع صيد الضباب قديمًا وتم القبض على المخالف في حينه.

وأوضح مركز تنمية الحياة الفطرية، أن المقطع المتداول لصيد الضِباب قديم قد تم نشره عام ٢٠١٨م وقد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينه والقبض على المخالف.

وكان قد أعيد تداول مقطع فيديو، لأحد الأشخاص الذي قام بصيد كمية كبيرة من الضباب في منطقة القصيم؛ حيث تم توثيق الواقعة بالفيديو بواسطة أحد الأشخاص.