شكرا لمتابعة خبر عن جامعة نجران تبدأ غدًا استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات العالية والمتوسطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غدًا، استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443 هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

وتشمل الدبلومات العالية " الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بها الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، فيما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، ويُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط: .