زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف بسواحل السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن زراعة 14.6 مليون شجرة مانجروف في المناطق الساحلية بالخليج العربي والبحر الأحمر حتى نهاية العام الجاري 2021م، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لصون أشجار المانجروف.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن جهوده مستمرة في زراعة أشجار المانجروف لتنمية الغطاء النباتي وتعزيز التنوع الحيوي في المناطق الساحلية، وأن مشاريع الاستزراع تضمنت زراعة 9 ملايين شجرة حتى عام 2020م، و3 ملايين شجرة خلال 2021 – 2022م.

كما تم دعم القطاع الخاص والانتهاء من زراعة 3.6 مليون شجرة مانجروف، إضافة إلى 2 مليون شجرة تتم زراعتها حاليًا.

وأشار مركز مكافحة التصحر إلى أن السعودية تستهدف زراعة اكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال السنوات القادمة، تغطي سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر.

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