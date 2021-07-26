أبشر: تصريح السفر على الجواز يتم للأقل من 21 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - قالت منصة الخدمات الحكومية (أبشر) إن الأمر لا يتطلب إصدار تصريح سفر على الجواز، للزوجة، لأن التصريح يتم إصداره لمن هم دون 21 عامًا.

وأضافت المنصة –عبر حسابها الرسمي على تويتر- ردًا على الأسئلة الأكثر شيوعًا، أنه «لا يتطلب ذلك، حسب شروط الخدمة يتم إصدار تصريح سفر لمن هم دون 21 عامًا».

وكان السؤال: هل يتطلب إصدار تصريح سفر على الجواز للزوجة من خلال منصة أبشر؟.

من جهة أخرى، ذكرت منصة (أبشر) أنه لا يمكن إتمام مبايعة سيارة من خلال المنصة دون تحويل ثمنها للحساب الوسيط (ضامن)، لأنه حسب شروط الخدمة يجب تحويل ثمن المركبة إلى (ضامن) لإتمام المبايعة إلكترونيًا.

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