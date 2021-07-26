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إعطاء 24.7 مليون جرعة من لقاح كورونا بالسعودية حتى الآن

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الرياض - محمد عبدالله - تخطى عدد جرعات لقاح المعطاة بالسعودية منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، (24.7) مليون جرعة؛ حيث تم تطعيم نصف سكان المملكة (المواطنين والمقيمين) بجرعة واحدة من اللقاح.

وذكر مراسل برنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، أن نحو 20 % من سكان المملكة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف أن هناك 35 مركزًا للتطعيم موزعة على الجامعات ، وأكثر من 2000 كادر صحي يعملون بهذه المراكز.

ويبدأ من الأحد المقبل (1 أغسطس 2021م) تطبيق قرار دخول المنشآت الحكومية والتجارية والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية، للمحصنين فقط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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