إعطاء 24.7 مليون جرعة من لقاح كورونا بالسعودية حتى الآن

الرياض - محمد عبدالله - تخطى عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالسعودية منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، (24.7) مليون جرعة؛ حيث تم تطعيم نصف سكان المملكة (المواطنين والمقيمين) بجرعة واحدة من اللقاح.

وذكر مراسل برنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، أن نحو 20 % من سكان المملكة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف أن هناك 35 مركزًا للتطعيم موزعة على الجامعات السعودية، وأكثر من 2000 كادر صحي يعملون بهذه المراكز.

ويبدأ من الأحد المقبل (1 أغسطس 2021م) تطبيق قرار دخول المنشآت الحكومية والتجارية والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية، للمحصنين فقط.

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