إحالة مواطن للهيئة المرورية عَبَر بمركبته أحد السيول بجازان

الرياض - محمد عبدالله - أحال مرور منطقة جازان، وبالتنسيق مع الدفاع المدني، مواطنًا إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه؛ لقيامه بعبور أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة بمركبته.

وأهاب المرور السعودي –عبر تويتر- بقائدي المركبات، تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع.

كان المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، قال أمس الأحد، إن السيول المنقولة من أخطر الظواهر الجوية التي مرت بها المملكة خلال الفترة الماضية، كونها تأتي بالأمطار من المرتفعات الجبلية البعيدة لتصب في مناطق لا تمر بأي ظاهرة جوية، الأمر الذي لا يمنحها الاهتمام الكافي من جانب الأفراد.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد»: السيول المنقولة من أخطر الظواهر الجوية على المملكة الفترة الماضية