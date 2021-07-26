مركز الحياة الفطرية: فيديو صيد الضب بمواقع التواصل «قديم»

الرياض - محمد عبدالله - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول صيد الضب، هو مقطع قديم وقامت شرطة القصيم وقتها بالقبض على المخالف.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه يود التنويه بأن المقطع المتداول لصيد «الضِبان» قديم، قد تم نشره عام ٢٠١٨م وقامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينه والقبض على المخالف.

يشار إلى أن عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، أعادت خلال الساعات الماضية نشر مقطع فيديو لعملية صيد الضب، باعتباره فيديو حديث.

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