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شكرا لقرائتكم الحياة الفطرية تكشف حقيقة المقطع المتداول لصيد الضب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26
الحياة الفطرية تكشف حقيقة المقطع المتداول لصيد الضب
مقطع قديم تم نشره في 2018
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، إن المقطع المتداول لصيد الضِبان قديم قد تم نشره عام 2018.
مقطع قديم
وأوضح مقطع فيديو متداول عبر تويتر، أنه شرطة منطقة القصيم قامت في حينه بمباشرة المخالفة في والقبض على المخالف.
ويحذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من خطورة الصيد الجائر للحيوانات المهددة بالانقراض، كما توعد من يقوم بذلك بالعقوبة.
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