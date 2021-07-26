الحياة الفطرية تكشف حقيقة المقطع المتداول لصيد الضب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، إن المقطع المتداول لصيد الضِبان قديم قد تم نشره عام 2018.

مقطع قديم

وأوضح مقطع فيديو متداول عبر تويتر، أنه شرطة منطقة القصيم قامت في حينه بمباشرة المخالفة في والقبض على المخالف.

ويحذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من خطورة الصيد الجائر للحيوانات المهددة بالانقراض، كما توعد من يقوم بذلك بالعقوبة.



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