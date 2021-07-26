- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
ومثّل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، فيما مثل البنك المركزي وكيل الرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.
تهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.
تأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 01:00 PM
ضمن خطط الوزارة لبناء شراكات إستراتيجية لتحقيق مستهدفات برامج التحول والرؤيةلتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف"
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
ومثّل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، فيما مثل البنك المركزي وكيل الرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.
تهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.
تأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.
، لتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.