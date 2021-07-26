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نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول، على محافظات: (أحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 12:51 PM
تشمل عدة محافظات حتى الـ5 مساءً"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان
نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول، على محافظات: (أحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار على منطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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