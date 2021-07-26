محمد بن مسعود - الدمام - غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية- 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، خلال جولاتها الرقابية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة. وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، قامت بجولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها. 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 12:42 PM غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة" إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة" أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية- 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، خلال جولاتها الرقابية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة. وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، قامت بجولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها. الكلمات المفتاحية ، إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة" ،

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