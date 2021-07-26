شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 625 زيارة تفتيشية رقابية على المنشآت التجارية وجميع منافذ البيع؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومتابعة تطبيق أنظمة حماية المستهلك.

وأوضح مدير عام التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابية قامت بجولات هدفت لمتابعة أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، مبينًا أنها تلقت 120 بلاغاً تجارياً على مستوى المنطقة والمحافظات والمراكز التابعه لها، كما تم تحرير 40 مخالفة فورية للمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا الفايز جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.