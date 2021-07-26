شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بالرصاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض ، وقالت في بيان لها : "أقدم مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل محمد بن مناحي بن عنان الدوسري - سعودي الجنسية - , وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري - سعودي الجنسية - اليوم في مدينة الرياض.