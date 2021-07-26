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تكثيف عمليات التعقيم بالمسجد الحرام مع بدء استقبال المعتمرين

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الدمام - شريف احمد - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع بدء استقبال المعتمرين ، عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل بالمسجد الحرام ، كذلك الإجراءات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج ، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات .

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن مجمل الخدمات في المسجد الحرام تتم بمشاركات فعّالة من مختلف الإدارات والأقسام والموظفين ، مشيراً إلى أنه يجرى تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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