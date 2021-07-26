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تنظيم وتوزيع وتحديد.. استقبال المعتمرين يكثّف عمليات التعقيم بالحرم

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محمد بن مسعود - الدمام - "الجابري": مجمل الخدمات تتم بمشاركات فعّالة من مختلف الإدارات

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع بدء استقبال المعتمرين، عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل بالمسجد الحرام، كذلك الإجراءات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات.

وبيّن وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أن مجمل الخدمات في المسجد الحرام تتم بمشاركات فعّالة من مختلف الإدارات والأقسام والموظفين، مشيراً إلى أنه يجرى تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 11:47 AM

"الجابري": مجمل الخدمات تتم بمشاركات فعّالة من مختلف الإدارات

تنظيم وتوزيع وتحديد.. استقبال المعتمرين يكثّف عمليات التعقيم بالحرم
وكالة الأنباء السعودية (واس)

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع بدء استقبال المعتمرين، عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل بالمسجد الحرام، كذلك الإجراءات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات.

وبيّن وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أن مجمل الخدمات في المسجد الحرام تتم بمشاركات فعّالة من مختلف الإدارات والأقسام والموظفين، مشيراً إلى أنه يجرى تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

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، تنظيم وتوزيع وتحديد.. استقبال المعتمرين يكثّف عمليات التعقيم بالحرم ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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