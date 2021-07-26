، "انقطع الاتصال به".. مصادر: الجيش التونسي يحتجز رئيس الحكومة ،

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نقلت قناة "الحرة" الإخبارية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن رئيس الحكومة التونسي المُقال، هشام المشيشي؛ "انقطع الاتصال به" بعد توجهه إلى قصر الرئاسة التونسية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن إعفاء المشيشي؛ من مهامه في جملة من القرارات المفاجئة، بعد خروج مظاهرات مطالبة بإقالة الحكومة.
وقالت المصادر إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ تم استدعاؤه مساء أمس (الأحد) لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً، ومن المرجّح أنه يخضع للاحتجاز من قِبل قوات الجيش".
ولم ترد الرئاسة التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق على أنباء "احتجاز" المشيشي.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في وقتٍ متأخرٍ مساء الأحد، جملة من التدابير التي وصفها بـ"الاستثنائية"، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
وأكد سعيد؛ تجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة، وترؤسه السلطة التنفيذية.
"انقطع الاتصال به".. مصادر: الجيش التونسي يحتجز رئيس الحكومةأيمن حسن الخليج 365 2021-07-26
نقلت قناة "الحرة" الإخبارية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن رئيس الحكومة التونسي المُقال، هشام المشيشي؛ "انقطع الاتصال به" بعد توجهه إلى قصر الرئاسة التونسية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن إعفاء المشيشي؛ من مهامه في جملة من القرارات المفاجئة، بعد خروج مظاهرات مطالبة بإقالة الحكومة.
وقالت المصادر إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ تم استدعاؤه مساء أمس (الأحد) لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً، ومن المرجّح أنه يخضع للاحتجاز من قِبل قوات الجيش".
ولم ترد الرئاسة التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق على أنباء "احتجاز" المشيشي.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في وقتٍ متأخرٍ مساء الأحد، جملة من التدابير التي وصفها بـ"الاستثنائية"، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
وأكد سعيد؛ تجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة، وترؤسه السلطة التنفيذية.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
11:11 AM
تونس تنتفض ضد "الإخوان"
نقلت قناة "الحرة" الإخبارية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن رئيس الحكومة التونسي المُقال، هشام المشيشي؛ "انقطع الاتصال به" بعد توجهه إلى قصر الرئاسة التونسية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن إعفاء المشيشي؛ من مهامه في جملة من القرارات المفاجئة، بعد خروج مظاهرات مطالبة بإقالة الحكومة.
وقالت المصادر إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ تم استدعاؤه مساء أمس (الأحد) لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً، ومن المرجّح أنه يخضع للاحتجاز من قِبل قوات الجيش".
ولم ترد الرئاسة التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق على أنباء "احتجاز" المشيشي.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في وقتٍ متأخرٍ مساء الأحد، جملة من التدابير التي وصفها بـ"الاستثنائية"، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
وأكد سعيد؛ تجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة، وترؤسه السلطة التنفيذية.
، "انقطع الاتصال به".. مصادر: الجيش التونسي يحتجز رئيس الحكومة ،
المصدر : الخليج 365
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