- 1/3
- 2/3
- 3/3
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة، تركزت في غرب مدينة غزة وغرب خان يونس.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت الليلة الماضية -بصاروخين- أرضًا زراعية شمال غربي مدينة غزة؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بها وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة؛ فيما قصفت طائرات حربية -بصاروخين- أرضًا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة من موقع القصف.
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-26
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة، تركزت في غرب مدينة غزة وغرب خان يونس.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت الليلة الماضية -بصاروخين- أرضًا زراعية شمال غربي مدينة غزة؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بها وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة؛ فيما قصفت طائرات حربية -بصاروخين- أرضًا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة من موقع القصف.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
10:40 AM
تركزت في غرب المدينة وخان يونس مما أدى إلى أضرار
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة، تركزت في غرب مدينة غزة وغرب خان يونس.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت الليلة الماضية -بصاروخين- أرضًا زراعية شمال غربي مدينة غزة؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بها وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة؛ فيما قصفت طائرات حربية -بصاروخين- أرضًا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة من موقع القصف.
، الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.