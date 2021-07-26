، تصادم 20 سيارة يخلف 7 قتلى وإصابات عدة بسبب عاصفة رملية بأمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعاقت الرؤية ونقل العديد من الأشخاص إلى المستشفيات في حالة حرجة

لقي سبعة أشخاصٍ حتفهم وأُصيب عددٌ آخر بجروح في ولاية يوتا الأمريكية، أمس، بعد سلسلة من حوادث السيارات بسبب عاصفة رملية أعاقت الرؤية.

وقالت السلطات إن نحو 20 مركبة اصطدمت ببعضها في مقاطعة ميلارد بولاية يوتا، بعد أن تسبّبت الرياح العاتية في حدوث عاصفة رملية أو ترابية على الطريق.

وبحسب "رويترز"، تمّ نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفيات في حالة حرجة.