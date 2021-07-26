شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متطلبات يجب الالتزام بها في مراحل تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المتطلبات التي يجب الالتزام بها في كل مرحلة من مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية "فاتورة".

وقالت الهيئة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر، أن المرحلة الأولى والتي ستبدأ 4 ديسمبر، ستتطلب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية بأي صيغة إلكترونية، حيث تحتوي الفاتورة الإلكترونية على بعض الحقول الإضافية.

وأضافت أن المرحلة الثانية "مرحلة الربط والتكامل" والتي سيتم تنفيذها على مراحل ابتداءاً من يناير 2032، حيث تتطلب إصدار وحفظ الفواتير الضريبية بصيغة إلكترونية محددة.

وأشار الهيئة إلى أن المرحلة الثانية تحتوي الفاتورة الإلكترونية على المزيد من الحقول الإضافية مثل ختم التشفير وغيرها.