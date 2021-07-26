شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا": الهوية الوطنية عبر التطبيق تعد إثباتا رسميا معتمدا لدى رجال الأمن فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق توكلنا، اليوم الاثنين، أن الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر التطبيق تعد إثباتًا رسميًا معتمدًا لدى رجال الأمن فقط.

وتفاعل حساب توكلنا، عبر موقع "تويتر" مع استفسار أحد الأشخاص والذي قال فيه: "قبل قليل كان لدي مراجعة تتضمن استفسار فقط بأحد فروع أحد البنوك وقد اعتذر عن خدمتي الموظف لعدم احضاري الهوية رغم إظهارها له عن طريق توكلنا ليرد بأن الهوية بتوكلنا ليست معتمدة لديهم ، هل هذا صحيح؟!".

وأجاب "توكلنا"، أن: "الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد اثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص".