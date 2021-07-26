شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة تعاود نشاطها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن تعاود رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة نشاطها في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنها قد تؤثر أيضاً على أجزاء من الوسطى ببعض الغبار، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار على الساحل الغربي لمنطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وقال "المسند" أنه في ‏اليوم 13 من حالة تروية المطرية، متوقع أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، فضلًا عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.