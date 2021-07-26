شكرا لمتابعة خبر عن أمين غرفة الأحساء: لم يتم اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك الأمين العام في غرفة الأحساء، اليوم الاثنين، عن عدم صحة ما تم نشره في وسائل الإعلام حول اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف السعودية

وقال الأمين العام لغرفة الأحساء، عبر حسابه على "تويتر"، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لم تعتمد بعد، مؤكدا أنه لم يصدر من غرفة الأحساء أو أحد مسؤوليها تصريح حيال ذلك.

وأشار الدكتور إبراهيم مبارك، إلى إن الغرفة تهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية الإعلامية عند تناول مثل هذه المعلومات.