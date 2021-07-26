شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لقاء مؤثر بين بائع آيس كريم الدمام و أشقائه عقب فراق سنة و6 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أظهر مقطع فيديو ردة فعل أنس القحطاني، صاحب عربة آيس كريم الدمام، بعد لقائه بأشقائه عقب فراق دام سنة و6 أشهر.

وبين الفيديو اللقاء الحار بين أنس الذي تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية والمعروف بـبائع الآيس كريم؛ حيث كان يحتضنهم.

وكانت "صدى" قد نشرت فيديو لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بصحبة شاب يبيع الآيس كريم في الدمام، لدعمه، وظهر الاخير باكيًا بسبب ظروفه المادية، حيث تبين أنه يتيم ويقوم بتكفل مصاريف إخوته، من خلال كسب رزقه من بيع الآيس كريم.

وبعد ساعات من تداول مقطع الفيديو، اتجه عدد من الأهالي لمقر عمل الشاب، لدعمه، حيث وثقت صورة اصطفاف السيارات للشراء منه .

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