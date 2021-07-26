الجمارك: تأجيل مزاد بيع باصات تشليح في ميناء ينبع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تأجيل مزاد بيع «باصات تشليح» في جمرك ميناء ينبع، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء القادم (18 ذو الحجة 1442هـ/ 28 يوليو 2021م)، وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق –عبر تويتر- أن دخول المزاد يستلزم دفع تأمين قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضافت أن البيع يتم لمحلات التشليح فقط، ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة، ويجب على المشتري إخراج الباصات المباعة خلال خمسة أيامن وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

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