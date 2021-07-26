الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح بمناطق عدة خلال الـ24 ساعة المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة وهبوب رياح على عدة مناطق، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة (من اليوم الإثنين وحتى صباح الثلاثاء) هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان، وتمتد للشمالية.

وأشار إلى هبوب رياح متفاوتة، على أجزاء من وسط وشمال شرق وغرب المملكة خلال الساعات المقبلة.

يُذكر ان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الإثنين، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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