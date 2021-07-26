«الصفدي»: نجاح موسم الحج بفضل توفير القيادة لكل الإمكانيات

الرياض - محمد عبدالله - رفعت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقالت الصفدي بهذه المناسبة: "نحمد الله -عز وجل- الذي شرَّف هذه البلاد الطاهرة وقيادتها الحكيمة بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيته العتيق على مر الأزمنة، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وما تحقق في موسم حج هذا العام، ما هو إلا تأكيد للأولوية التي تطلقها القيادة الحكيمة لتوفير وتسخير جميع الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وفق أحدث الطرق التنظيمية والتشغيلية".

واختتمت تصريحها قائلة: "قيادتنا الرشيدة وفرت كل الإمكانات اللازمة والطاقات البشرية المؤهلة، ليتسنى للحجاج أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، وهو الأمر الذي سنظل كسعوديين نفاخر به دائماً وأبداً، بوضع كل جهودنا لتحقيق تطلعات وتوجهات قيادتنا في خدمة ضيوف الرحمن، ونحمد الله -عز وجل- أن منّ علينا بهذا النجاح الكبير الذي كان مصدر سعادة وبهجة لنا جميعًا".