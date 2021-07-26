«شؤون الحرمين» تكثف جهودها التنظيمية في تفويج المعتمرين

الرياض - محمد عبدالله - كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام، جهودها والتي تمثلت في الأعمال التوعوية والتنظيمية والمشاركة في تفويج المعتمرين داخل صحن المطاف.

وقال مدير إدارة هيئة المسجد الحرام، نايف بن حامد السلمي، إن الإدارة تعمل ضمن خطة تم الإعداد لها مسبقاً من قِبل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية لاستقبال المعتمرين والمصلين والتي اشتملت على توجيه قاصدي المسجد الحرام وتوعيتهم فيما يخص نُسكهم وأمور دينهم.

وأضاف أن الإدارة شاركت بالتعاون مع قيادة أمن المسجد الحرام وعدد من الإدارات داخل الرئاسة في تفويج المعتمرين من وإلى صحن الطواف وتنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى وفي مصلى ركعتي الطواف وتوجيههم للأدوار العلوية تخفيفاً للازدحام وفق آلية عمل تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية.

اقرأ أيضًا:

«الصفدي»: نجاح موسم الحج بفضل توفير القيادة لكل الإمكانيات

تخصيص 4 نقاط تجمّع لاستقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام