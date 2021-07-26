الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح على مناطق عدة وموجة حارة بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة، كما أن هناك بعض المواقع بالمنطقة الشرقية تشهد موجة حارة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «أحد المسارحة، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي, فيفا، هروب، أبوعريش، صامطة، جازان، فرسان» وعسير «أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» والقصيم «البدائع، البكيرية، الرس، رياض الخبراء، الشماسية، بريدة، عنيزة» والرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، رماح، الدوادمي، عفيف».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقة نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران».

فيما تشهد «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» بالمنطقة الشرقية موجة حارة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 48 درجة أو أكثر.