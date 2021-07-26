شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. أولى رحلات عودة المواطنين تغادر إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الثقفي : 80 مواطنًا يصلون جده عصر اليوم .. والحجر المنزلي يعود تقديره للجهات بالمملكة

غادرت اليوم الرحله الأولى للخطوط السعوديه والتي ستقل المواطنين العائدين للمملكة، بعد قرار المملكة بتعليق السفر الى اندونيسا ومطالبة المواطنين بالعودة لتفشي فيروس كورونا المتحور.

وأوضح سفير المملكة لدى جاكرتا عصام الثقفي باذن الله سيكون اقلاع طائرة الخطوط السعودية الساعة ١٠:٤٥ صباحا بتوقيت جاكرتا من مطار سوهارتو وعلى متنها ٨٠ مواطن تقريبا وستصل الى مطار الملك عبدالعزيز بجدة الرابعة عصرا باذن الله

ولفت الثقفي حول ما اذا كان هناك بروتوكلات الحجر والفحص الصحي حين وصول المواطنين للمملكة قال: أنه بحسب المعلومات التي لدينا ومن خلال مسافرين سابقين من اندونيسيا الى المملكة لم تكن هناك برتوكولات خاصة وانما كان هناك حجراً منزليا ، وهذا أمر بطبيعة الحال يعود تقديره للجهات المختصة في المملكة وقد يتغير من وقت لآخر وفق ماتراه تلك الجهات .

وبين الثقفي بان السفارة وجميع المكاتب والملحقيات التابعة لها تعمل على تطبيق البروتوكولات والاحترازات الصحية المقررة من السلطات الاندونسية من حيث ساعات العمل وحجم العاملين في المكاتب ونسبتهم من مجموع الموظفين وكذلك من يتطلب عملهم من المنازل سواء كانو موظفين رسميين او محليين ، كما يتم تطبيق ما يردنا من توجيهات من مقام وزارة الخارجية في المملكة بهذا الخصوص والامور بفضل الله تتم بحذر شديد حتى يزيل الله هذه الغمة عنا وعن العالم.