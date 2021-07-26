أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 9 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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