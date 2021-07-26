استشاري لمن يعانون النعاس المتزايد: راجعوا الطبيب فوراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف، مَن يعانون من حالات “نعاس” تؤثر على حياتهم العملية خلال ساعات النهار بسرعة مراجعة الطبيب، للتأكد من مدى إصابته بمرض “النوم القهري”.

خطورة النوم القهري

وقال سعد الشريف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن النوم القهري هو مرض عضوي يصيب 50 شخصاً من كل 100 ألف إنسان، ويبدأ تدريجياً في فترة المراهقة وبداية الشباب ومن ثم يزيد بعد ذلك، لافتاً إلى أنه يؤثر على الأداء الوظيفي والدراسي وتأدية الواجبات الأسرية.

وأشار الشريف إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل لأسباب تلك الحالة، مشيراً إلى أن النوم القهري نوعان أحدهما يرتبط بانخفاض مستوى إحدى النواة العصبية بالدماغ وهي المسؤولة عن اليقظة.

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