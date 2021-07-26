إتمام يعتمد 9 مخططات سكنية بمساحة 16.14 مليون متر مربع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” اعتماد تسعة مخططات سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 16.14 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقا من الهدف الاستراتيجي للمركز المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري، وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام “إتمام” بتقديم عديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

تفصيل بالمخططات المعتمدة

وشملت المخططات المعتمدة للنصف الأول مناطق “الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وعسير، وتبوك، والحدود الشمالية”.

وضمن الخدمات المختلفة والمتنوعة، التي يقدمها مركز خدمات المطورين “إتمام” للمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع السكنية، أنجز المركز خلال النصف الأول من هذا العام طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 8131 وحدة سكنية، كما قام المركز بإنهاء إصدار 119 شهادة تأهيل مطور عقاري لمشاريع البيع على الخارطة.

كما عالج المركز 47 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشروعات الوزارة لتوفير 1100 عامل، كما أسهم المركز بإصدار 45 رخصة بيع لمشاريع البيع على الخارطة، وتم تأهيل 2171 مطوراً عقارياً بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري.

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